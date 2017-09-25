Бачински объявила о завершении выступлений в нынешнем сезоне из-за травмы руки

Полуфиналистка «Ролан Гаррос» — 2017 швейцарка Тимя Бачински, не выходившая на корт после поражения от польки Агнешки Радваньской в третьем раунде Уимблдона, объявила о досрочном завершении сезона.



«Всем привет. У меня есть новости — лечения, которое я использовала в последние месяцы, оказалось недостаточно, чтобы боль в моей правой руке исчезла. После обсуждения ситуации со всей моей командой и специалистами со стороны я решила завершить сезон-2017. В ближайшие дни мне предстоит небольшая хирургическая процедура. Если всё пойдёт согласно плану, я вернусь в тур в начале следующего года. Но вы меня знаете — жалеть себя я не буду. Я использую это время в качестве возможнсти раньше начать физическую подготовку и стать сильнее к старту нового сезона. Буду держать вас в курсе развития ситуации. Берегите себя. Тимя», — написала Бачински в своём «Инстаграме».