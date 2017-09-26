Касаткина разгромила вторую ракетку мира Халеп и сыграет с Макаровой в Ухане

Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в третий круг турнира в Ухане, разгромив вторую ракетку мира румынку Симону Халеп (2) со счётом 6:2, 6:1. Матч продолжался 1 час 12 минут. Дарья совершила 2 двойные ошибки и реализовала 6 из 12 брейк-пойнтов. На счету Симоны 2 эйса, 2 двойные ошибки и 2 брейка.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию поединка:

текстовая онлайн-трансляция матча Касаткина — Халеп в Ухане.

За выход в четвертьфинал Касаткина сыграет со своей соотечественницей Екатериной Макаровой.

Ухань. Женщины. Второй круг

Варвара Лепченко (США, Q) — Кики Бертенс (Нидерланды) — 6:4, 6:4.

Доминика Цибулкова (Словакия, 7) — Хиль Белен Тайхман (Швейцария, WC) — 6:2, 6:2.

Елена Остапенко (Латвия, 8) — Барбора Стрыцова (Чехия) — 2:6, 7:5, 6:3.