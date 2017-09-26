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Касаткина разгромила вторую ракетку мира Халеп и сыграет с Макаровой в Ухане

26 сентября 2017, вторник. 13:25 Теннис

Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в третий круг турнира в Ухане, разгромив вторую ракетку мира румынку Симону Халеп (2) со счётом 6:2, 6:1. Матч продолжался 1 час 12 минут. Дарья совершила 2 двойные ошибки и реализовала 6 из 12 брейк-пойнтов. На счету Симоны 2 эйса, 2 двойные ошибки и 2 брейка.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию поединка:
текстовая онлайн-трансляция матча Касаткина — Халеп в Ухане.

За выход в четвертьфинал Касаткина сыграет со своей соотечественницей Екатериной Макаровой.

Ухань. Женщины. Второй круг

Варвара Лепченко (США, Q) — Кики Бертенс (Нидерланды) — 6:4, 6:4.
Доминика Цибулкова (Словакия, 7) — Хиль Белен Тайхман (Швейцария, WC) — 6:2, 6:2.
Елена Остапенко (Латвия, 8) — Барбора Стрыцова (Чехия) — 2:6, 7:5, 6:3.

Ухань 2017. 2-й круг
26 сентября 2017 года, вторник. 12:10 МСК
Дарья
Касаткина
Симона
Халеп
6:2 6:1
Ухань 2017. 2-й круг
26 сентября 2017 года, вторник. 10:55 МСК
Кики
Бертенс
Варвара
Лепченко
4:6 4:6
Ухань 2017. 2-й круг
26 сентября 2017 года, вторник. 12:00 МСК
Доминика
Цибулкова
Хиль Белен
Тайхман
6:2 6:2
Ухань 2017. 2-й круг
26 сентября 2017 года, вторник. 10:40 МСК
Барбора
Стрыцова
Елена
Остапенко
6:2 5:7 3:6
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Барбора Стрыцова Варвара Лепченко Дарья Касаткина Доминика Цибулкова Екатерина Макарова Елена Остапенко Кики Бертенс Симона Халеп
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