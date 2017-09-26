Касаткина: в матче с Халеп мне было сложнее, чем может показаться по счёту

Российская теннисистка Дарья Касаткина поделилась эмоциями после победы во втором круге турнира в Ухане над представительницей Румынии Симоной Халеп со счётом 6:2, 6:1.

«Играть с Симоной всегда непросто. И сегодня мне сложнее, чем может показаться по счёту. Я продемонстрировала хороший теннис и была отлично готова к игре.

Планы на конец сезона? Я буду стараться играть в свой лучший теннис, концентрироваться на каждом гейме и розыгрыше. Я не хочу сказать что-то такое, что затем может не случиться», — цитирует Касаткину официальный сайт тура.