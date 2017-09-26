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Касаткина: в матче с Халеп мне было сложнее, чем может показаться по счёту

26 сентября 2017, вторник. 14:43 Теннис

Российская теннисистка Дарья Касаткина поделилась эмоциями после победы во втором круге турнира в Ухане над представительницей Румынии Симоной Халеп со счётом 6:2, 6:1.

«Играть с Симоной всегда непросто. И сегодня мне сложнее, чем может показаться по счёту. Я продемонстрировала хороший теннис и была отлично готова к игре.

Планы на конец сезона? Я буду стараться играть в свой лучший теннис, концентрироваться на каждом гейме и розыгрыше. Я не хочу сказать что-то такое, что затем может не случиться», — цитирует Касаткину официальный сайт тура.

Касаткина разгромила вторую ракетку мира Халеп и сыграет с Макаровой в Ухане
Источник: WTA Сообщить об ошибке
Теги
Дарья Касаткина Симона Халеп
Новости. Теннис
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