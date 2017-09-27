Гарсия: Макарова действует агрессивно, рано встречает мяч, много бьёт по линиям

Француженка Каролин Гарсия, обыгравшая словачку Доминику Цибулкову в третьем круге турнира в Ухане со счётом 6:3, 7:5, оценила этот матч, а также поделилась ожиданиями от встречи с россиянкой Екатериной Макаровой.



«Тяжело поверить, что мы сыграли только два сета. Все розыгрыши шли в высоком темпе, были очень напряжёнными. Была борьба в каждом гейме, многие шли на „больше-меньше“.



С Доминикой всегда непросто играть. Она бьётся за каждое очко, даже когда проигрывает. Я очень довольна своей игрой. Мне удалось не нервничать, даже когда я потеряла лидерство в счёте. Это шаг вперёд, но я надеюсь, что не остановлюсь на этом.



В теннисе всё может меняться очень быстро. Я тяжело начинала сезон, но затем разыгралась. Я знаю, что могу побеждать топ-игроков, но мне сложно стабильно проводить весь сезон. Из-за этих взлётов и падений я никак не могу подняться в рейтинге. Я понимаю это и не задираю носа, когда мне говорят, что я показываю отличный теннис, поздравляют с хорошими результатами. Я понимаю, что пока ничего не добилась и мне нужно продолжать много работать.



С Макаровой в одиночном разряде я не играла уже несколько лет — в последнее время она чаще создавала мне проблемы в паре. Но мы победили в самом важном матче, на „Ролан Гаррос“! Она действует очень агрессивно, рано встречает мяч, много бьёт по линиям. В последние недели она тоже прибавила. Мне нужно восстановиться после сегодняшнего матча и быть готовой к этой встрече. Она была в первой десятке и сейчас находится на пути к своей лучшей форме, так что это будет хороший поединок», — приводит слова Гарсии официальный сайт WTA.

Гарсия в двух партиях обыграла Цибулкову в третьем круге турнира в Ухане