Кузнецова сыграет с Арруабарреной, а Веснина — с Линетт в Пекине

В Пекине состоялось распределение победительниц квалификации по основной сетке турнира WТА. В первом круге россиянка Светлана Кузнецова (7) встретится с испанкой Ларой Арруабарреной (Q), а в случае успеха поспорит за место в третьем круге с ещё одной представительницей России Дарьей Касаткиной, одолевшей свою соотечественницу Наталью Вихлянцеву.

Первой соперницей Екатерины Макаровой станет американка Дженнифер Брэйди (Q), а Елена Веснина постарается одолеть польку Магду Линетт (Q).

Все три россиянки начнут выступление на соревнованиях 1 октября.