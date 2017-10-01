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Бушар проиграла Рыбариковой и не сыграет с Халеп на турнире в Пекине

1 октября 2017, воскресенье. 09:47 Теннис

Словачка Магдалена Рыбарикова в первом круге турнира в Пекине победила канадку Эжени Бушар (WC) со счётом 6:4, 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час 34 минуты. 28-летняя уроженка Пьештяны, занимающая 28-е место в рейтинге WТА, дважды подала навылет, допустила одну двойную ошибку, сделала шесть брейков и проиграла три гейма на своей подаче.

Отметим, что Бушар продлила серию турниров, на которых ей не удавалось пройти дальше второго круга, до девяти. Последний раз она выиграла как минимум два матча кряду на соревнованиях в Мадриде в начале мая.

Следующей соперницей Рыбариковой станет румынка Симона Халеп (2).

Пекин (ж) 2017. 1-й круг
01 октября 2017 года, воскресенье. 07:30 МСК
Магдалена
Рыбарикова
Эжени
Бушар
6:4 6:3
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Симона Халеп Эжени Бушар
Новости. Теннис
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