Бушар проиграла Рыбариковой и не сыграет с Халеп на турнире в Пекине

Словачка Магдалена Рыбарикова в первом круге турнира в Пекине победила канадку Эжени Бушар (WC) со счётом 6:4, 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час 34 минуты. 28-летняя уроженка Пьештяны, занимающая 28-е место в рейтинге WТА, дважды подала навылет, допустила одну двойную ошибку, сделала шесть брейков и проиграла три гейма на своей подаче.

Отметим, что Бушар продлила серию турниров, на которых ей не удавалось пройти дальше второго круга, до девяти. Последний раз она выиграла как минимум два матча кряду на соревнованиях в Мадриде в начале мая.

Следующей соперницей Рыбариковой станет румынка Симона Халеп (2).