Кар. Плишкова: это был мой самый лёгкий матч против Суарес-Наварро

Чешка Каролина Плишкова (4) прокомментировала свою победу в первом круге турнира в Пекине над испанкой Карлой Суарес-Наварро со счётом 6:3, 6:4, а также поделилась ожиданиями от предстоящей встречи с немкой Андреа Петкович (Q).

«Условия здесь, в Пекине, мне отлично подходят, так как мячи летят достаточно быстро. Думаю, я хорошо подавала и старалась быть агрессивной на задней линии. Из-за моей скорости у соперницы не было времени, чтобы найти свою игру. Мы уже играли несколько раз, и это всегда было сложно, но сегодня, наверное, был мой самый лёгкий матч против неё.

Матч с Петкович не будет простым. Она уже выиграла здесь несколько матчей, начав с квалификации, поэтому я должна быть хорошо готова», — приводит слова Плишковой официальный сайт WTA.