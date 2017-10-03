Эйсы на турнирах «Премьер» принесли более $ 21 000 на благотворительность

В марте 2017 года стартовала традиционная благотворительная кампания Aces For Humanity, проводимая USANA и WTA-туром. Суть её состоит в том, что за каждый эйс, выполненный на турнирах категории «Премьер» любым игроком, WTA вносит вклад в размере $ 5. За каждый эйс от официального посла USANA (в частности, Каролины Возняцки, Эжени Бушар, Моники Пуиг, Чжэн Сайсай) WTA делает вклад в размере $ 10.



По итогам турнира в Ухане было выполнено 319 эйсов ($ 1790), а общее количество составило 3812 эйсов. Это позволило собрать $ 21 460.