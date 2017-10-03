Куэрри проиграл Гаске в первом круге турнира в Токио

Американец Сэм Куэрри (6) не сумел пробиться во второй круг турнира в Токио, в двух партиях проиграв представителю Франции Ришару Гаске со счётом 4:6, 6:7 (2:7). Продолжительность поединка составила 1 час 29 минут. Уроженец Сан-Франциско 10 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и не взял ни одного гейма на подаче соперника. На счету Ришара 3 эйса и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал турнира в Токио Гаске поспорит с победителем противостояния Таро Дэниэл (Япония, WC) — Лу Яньсюнь (Китайский Тайбэй, LD).