Шварцман победил Янга и сыграет с Томичем на турнире в Токио

Аргентинский теннисист Диего Шварцман (8) пробился во второй круг турнира в Токио, в двух партиях обыграв представителя США Дональда Янга со счётом 6:2, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 17 минут. Диего трижды подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 4 из 14 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 эйса, 4 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований в Токио Шварцман поспорит с представителем Австралии Бернардом Томичем. Турнир завершится 8 октября.