Лу Яньсюнь вышел во второй круг турнира в Токио

Представитель Китайского Тайбэя Лу Яньсюнь пробился во второй круг соревнований в Токио (Япония), в двух партиях обыграв хозяина кортов Таро Дэниэла (WC) со счётом 6:1, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 2 минуты. Лу Яньсюнь 4 раза подал навылет и реализовал 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 эйса, 7 двойных ошибок и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Токио Лу Яньсюнь поспорит с представителем Франции Ришаром Гаске. Турнир завершится 8 октября.