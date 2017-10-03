Кар. Плишкова победила Петкович во втором круге турнира в Пекине

Чешская теннисистка Каролина Плишкова (4) вышла в третий круг турнира в Пекине, в двух партиях обыграв представительницу Германии Андреа Петкович (Q) со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 39 минут. Бывшая первая ракетка мира 9 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовал 2 из 8 брейк-пойнтов. На счету Петкович 3 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Пекине Плишкова поспорит с победительницей матча Кристина Макхэйл (США, Q) — Сорана Кырстя (Румыния).