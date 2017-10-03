Неделько победил Клижана на старте челленджера в Алма-Ате

Россиянин Иван Неделько стартовал на турнире серии «челленджер» в Алма-Ате с призовым фондом $ 50 тыс. с победы над словаком Мартином Клижаном (4) со счётом 6:3, 5:7, 6:1. Следующим оппонентом 31-летнего петербуржца, занимающего 335-е место в рейтинге АТР, станет поляк Камил Майхшак.

Также преодолел барьер первого круга Иван Гахов, переигравший представителя Эстонии Владимира Иванова (Q) со счётом 7:5, 2:6, 6:4. За выход в четвертьфинал 20-летний москвич, который является 319-й ракеткой мира, поспорит с чехом Адамом Павлашеком (8).

Евгений Карловский (Q) в первом матче потерпел поражение от казахстанца Тимура Хабибулина со счётом 6:0, 3:6, 4:6.