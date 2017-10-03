Бартоли: я не собираюсь возвращаться на корт, главное, не заболеть снова

Победительница Уимблдона-2013 француженка Марион Бартоли опровергла информацию о намерении возобновить карьеру.

«Нет, я не собираюсь возвращаться. Не знаю, почему многие хотят, чтобы я вернулась на корт. Сейчас я приехала в Париж, чтобы сдать анализы и убедиться, что не заболела вновь. Люди увидели, что я приехала в Национальный теннисный центр, и начали придумывать истории о моём возвращении, а на самом деле там работают врачи. У меня нет времени задумываться о возобновлении карьеры, главное, не заболеть вновь, потому что прошлый год был для меня настоящим адом.

Когда комментирую матчи «Большого шлема», то внутри что-то ёкает, многое вспоминается. Я всегда любила соревноваться и смогла написать красивую историю в теннисе, но теперь у меня другая жизнь и другая история", — приводит слова Бартоли Eurosport.fr.