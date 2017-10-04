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Бычкова: Шараповой надо выиграть турнир, чтобы начать триумфальное восхождение

4 октября 2017, среда. 16:17 Теннис

Российская теннисистка и телекомментатор Екатерина Бычкова прокомментировала поражение своей соотечественницы Марии Шараповой от румынки Симоны Халеп в третьем круге турнира в Пекине со счётом 2:6, 2:6.

«Мария только начала играть турниры, и ждать, что она сейчас с первого раза начнёт выигрывать всё подряд, невозможно. Я понимаю, что все считают, раз она Мария Шарапова, то она должна выходить и так сразу побеждать. Но не будем забывать про возраст, ей не 20 лет, а также про количество времени, которое она пропустила: всё-таки её не было больше года, а это не просто. Вообще, у Марии довольно неплохой получился турнир, две хорошие победы. И так сразу взять и выиграть турнир – это не самое простое занятие.

Плюс не будем забывать Симону Халеп, которая на US Open проиграла, но там был другой настрой. Здесь уже не первый круг, где ей было явно страшно играть. Здесь она проводила уже третий матч, а это уже другой настрой, другое отношение к игре, ко всему. У Халеп был свой подход, от неё же тоже что-то зависит, не только от Марии Шараповой. Так, видимо, всё и сошлось. Плюс Мария устала после первых тяжёлых матчей, это тоже наложило свой отпечаток.

Нам остаётся лишь ждать, следить за результатами и надеяться, что Мария вернётся к своим победам. Ей нужно выиграть какой-то турнир, чтобы начать своё триумфальное восхождение.

Высока вероятность увидеть Марию на «ВТБ Кубке Кремля». Всё же это ещё один из немногих оставшихся турниров, которые Мария может сыграть до конца года. После остаётся только Итоговая восьмёрка, куда она не попала, и потом играть до Австралии нечего. А Марии нужно успеть сыграть как можно больше матчей", — сказала Бычкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марианной Багдасаровой.

Шарапова в двух сетах проиграла Халеп в третьем круге турнира в Пекине
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Екатерина Бычкова Мария Шарапова Симона Халеп Кубок Кремля
Новости. Теннис
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