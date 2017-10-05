Раонич: в первом гейме я почувствовал острую боль в ноге

Канадец Милош Раонич прокомментировал своё решение сняться с матча с японцем Юити Сугитой во втором круге турнира в Токио после первого гейма.

«Я получил растяжение икроножной мышцы. Сложно сейчас говорить о сроках восстановления, нужно подождать результатов обследования. Это произошло, когда счёт был 40:40. Я почувствовал острую боль в задней части ноги. Завтра я отправлюсь домой и пройду обследование.

Этот год получается очень сложным и грустным для меня. Конечно, мне хотелось бы больше концентрироваться на теннисе, а не на медицинской помощи. Проблем с запястьем нет. В ходе операции всё почистили, проблема была с отёком, который рос со временем. Так что всё было довольно просто», — цитирует Раонича официальный сайт тура.