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Сборная России в Кубке Хопмана сыграет с США, Швейцарией и Японией

6 октября 2017, пятница. 12:21 Теннис

Стал известен состав групп и расписание матчей Кубка Хопмана, который пройдёт в Перте с 30 декабря 2017 года по 6 января 2018 года. Россию в этом турнире представят Светлана Кузнецова и Карен Хачанов.

В группе A сыграют команды Германии (Анжелика Кербер, Александр Зверев), Канады (Эжени Бушар, Вашек Поспишил), Бельгии (Элисе Мертенс, Давид Гоффен) и Австралии (Дарья Гаврилова, Танаси Коккинакис).

В группу B попали сборные России, Швейцарии (Белинда Бенчич, Роджер Федерер), США (Коко Вандевеге, Джек Сок) и Японии (Наоми Осака, Юити Сугита).

Сборная России 30 декабря сыграет с американцами, 2 января — со швейцарцами, 4 января — с японцами.

Кузнецова и Хачанов представят Россию на Кубке Хопмана в Перте
Источник: Hopman Cup Сообщить об ошибке
Теги
Александр Зверев Анжелика Кербер Белинда Бенчич Вашек Поспишил Давид Гоффен Дарья Гаврилова Джек Сок Карен Хачанов Коко Вандевеге Роджер Федерер Светлана Кузнецова Танаси Коккинакис Эжени Бушар
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