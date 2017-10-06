Сборная России в Кубке Хопмана сыграет с США, Швейцарией и Японией

Стал известен состав групп и расписание матчей Кубка Хопмана, который пройдёт в Перте с 30 декабря 2017 года по 6 января 2018 года. Россию в этом турнире представят Светлана Кузнецова и Карен Хачанов.

В группе A сыграют команды Германии (Анжелика Кербер, Александр Зверев), Канады (Эжени Бушар, Вашек Поспишил), Бельгии (Элисе Мертенс, Давид Гоффен) и Австралии (Дарья Гаврилова, Танаси Коккинакис).

В группу B попали сборные России, Швейцарии (Белинда Бенчич, Роджер Федерер), США (Коко Вандевеге, Джек Сок) и Японии (Наоми Осака, Юити Сугита).

Сборная России 30 декабря сыграет с американцами, 2 января — со швейцарцами, 4 января — с японцами.