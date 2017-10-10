Рублёв уступил дель Потро во втором круге «Мастерса» в Шанхае

Россиянин Андрей Рублёв не сумел пробиться в третий круг турнира серии «Мастерс-1000» в Шанхае, в двух сетах проиграв аргентинцу Хуан-Мартину дель Потро (16) со счётом 3:6, 4:6. Матч продолжался 1 час 17 минут. Первая ракетка России трижды подал навылет, совершил 7 двойных ошибок и не взял ни одного гейма на подаче соперника. На счету уроженца Тандиля 14 эйсов, 1 двойная ошибка и 2 брейка.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию поединка:

текстовая онлайн-трансляция матча дель Потро — Рублёв в Шанхае.

За выход в четвертьфинал дель Потро поспорит либо с немцем Александром Зверевым (3), либо с представителем Великобритании Аляжем Бедене.

Шанхай. Мужчины. Второй круг

Фабио Фоньини (Италия) — Люка Пуи (Франция, 15) — 7:6 (9:7), 6:3.