Шарапова: когда доходишь до поздних стадий турнира, легче не становится

Россиянка Мария Шарапова, обыгравшая швейцарку Стефани Фёгель в четвертьфинале турнира в Тяньцзине со счётом 6:3, 6:1, поделилась ожиданиями от встречи с китаянкой Пэн Шуай.

«Конечно, Пэн Шуай нравится играть здесь, она действующая чемпионка. Она прекрасно себя чувствует на этом корте, и атмосфера ей нравится. Мы уже давно не встречались, и я знаю, что это будет непростой матч. Это полуфинал, а когда доходишь до поздних стадий турнира, то легче не становится. Пэн Шуай сейчас играет отлично, но я постараюсь быть на высоте», — цитирует Шарапову официальный сайт тура.