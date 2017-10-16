Корне: если буду играть, как с Макаровой, смогу победить любого соперника

Французская теннисистка Ализе Корне прокомментировала победу над россиянкой Екатериной Макаровой в первом круге турнира «ВТБ Кубок Кремля» со счётом 6:3, 6:3, а также дальнейшую сетку. Корне предстоит сыграть или с Марией Шараповой, или с Магдаленой Рыбариковой.

«Не всегда просто закончить матч, тем более во втором сете Екатерина играла всё лучше и лучше, а значит, и мне надо было еще больше повысить уровень игры. Рада, что смогла победить в этом непростом поединке в двух сетах.

Посмотрела на свою сетку и сказала: «Ничего себе, непростая сетка». С другой стороны, они тоже сейчас возвращаются с турниров немного уставшими. А если буду играть, как играла сегодня, я смогу победить любого игрока», — приводит слова Корне пресс-служба турнира.