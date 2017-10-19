Бертенс: с начала матча я знала, что Петкович чувствует себя не очень хорошо

Голландка Кики Бертенс поделилась впечатлениями после выхода в четвертьфинал турнира в Люксембурге. Её соперница по матчу второго круга — немка Андреа Петкович — отказалась от продолжения борьбы при счёте 2:6, 1:2. За выход в полуфинал Кики поспорит с немкой Кариной Виттёфт.

«Я дважды проиграла Андреа в этом году. Она прекрасная теннисистка, настоящий боец, но с начала матча я знала, что она чувствует себя не очень хорошо. К сожалению, ей пришлось сняться, но я смогла провести несколько отличных розыгрышей. Я сыграла лучше, чем в первом круге, и очень этому рада.

Сейчас хочу немного отдохнуть и восстановиться. В матче с Виттёфт я выложусь по полной и буду бороться за каждое очко», — цитирует Бертенс официальный сайт тура.