М. Зверев уверенно победил Троицки во втором раунде турнира в Стокгольме

Немец Миша Зверев (5) уверенно обыграл серба Виктора Троицки во втором круге турнира категории ATP 250 в Стокгольме — 6:2, 6:3.



Поединок продлился 1 час 9 минут. Зверев 5 раз подал навылет, сделал 2 двойные ошибки и использовал 4 брейк-пойнта из 5. На счету Троицки 3 эйса, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 5.



Следующий соперник Зверева станет известен по результатам матча между болгарином Григором Димитровым (1) и поляком Ежи Яновичем (Q).

Турнир в Стокгольме завершится в воскресенье, 22 октября.