Вихлянцева: было несколько переломных моментов, когда удалось поверить в себя

Россиянка Наталья Вихлянцева прокомментировала свою победу над француженкой Ализе Корне в четвертьфинале «ВТБ Кубка Кремля».



«Ключевой момент, я думаю, был во втором сете при счёте 4:5, когда я подавала. Там было больше, ровно, потом опять больше. До матчболов дело не доходило, но то, что мне всё-таки удалось взять этот гейм, придало мне много сил. В следующем гейме, когда я взяла её подачу, я уже настроилась, что сейчас нужно просто выигрывать каждый мяч, а потом уже думать о том, что где-то там недоработала или устала. Надо было просто переломить ход событий.



Потом в третьем сете был счёт 1:3. Конечно, это тоже было немного нервно. Но знаете, в некоторых ситуациях даже лучше, когда ты проигрываешь. Ты уже просто отпускаешь всё, играешь спокойно и получается всё выигрывать. Конечно, мне и публика помогла. Просто было несколько переломных моментов, когда мне удалось поверить в себя и дожать соперницу», — сказала Вихлянцева в ответ на вопрос корреспондента «Чемпионата» Даниила Сальникова.

Вихлянцева одолела Корне и вышла в полуфинал «ВТБ Кубка Кремля»