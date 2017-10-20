Медведев: напился обезболивающих от спины, но во втором сете уже очень устал

Россиянин Даниил Медведев прокомментировал поражение от боснийца Мирзы Башича в четвертьфинале «ВТБ Кубка Кремля».



«Мне просто физически не хватило сил. Во-первых, естественно, опять болела спина. Я напился обезболивающих, в принципе, было всё нормально, я мог бегать. Неплохо играл. Но в какой-то момент, при счёте 1:1 во втором сете, был очень долгий гейм на его подаче, который я в итоге взял. Уже чувствовал, что очень устал. Но что делать? Надо играть. Но было видно, что у меня уже перестала так сильно лететь подача. Процент упал просто в ноль. И он этим воспользовался, что, может быть, даже немного странно, потому что он играл не много турниров такого ранга. Надо отдать ему должное, он полностью этим воспользовался и просто «убил» меня.



Сильно ли изменился Башич с нашего прошлогоднего матча в квалификации „ВТБ Кубка Кремля“? Честно говоря, не знаю, потому что в прошлом году он в какой-то момент стоял 110-м и весь год был в топ-130. В этом году он стоит ниже, но этот матч он, конечно, сыграл лучше, чем в прошлом году», — сказал Медведев на пресс-конференции в ответ на вопросы корреспондента «Чемпионата» Даниила Сальникова.