Касаткина: поздравляю Юлию. Очень рада, что ты победила после такого перерыва

Россиянка Дарья Касаткина, проигравшая немке Юлии Гёргес в финале турнира категории WTA Premier «ВТБ

Кубок Кремля» со счётом 1:6, 2:6, поздравила соперницу с этим результатом.



«Спасибо всем спонсорам за организацию турнира. Я хочу поздравить Юлию, я очень рада, что ты победила на этой неделе после такого перерыва. Я очень люблю всех вас!» — сказала Касаткина на корте во время церемонии награждения.

Гёргес благодаря этой победе вернётся в топ-20, а Касаткина завершит год 25-й ракеткой мира. Таким образом, обе теннисистки попадут в посев на Australian Open — 2018.