Гёргес: Дарья, я уверена, что впереди у тебя ещё много титулов

Немка Юлия Гёргес, победившая россиянку Дарью Касаткину в финале турнира категории WTA Premier «ВТБ

Кубок Кремля» со счётом 6:1, 6:2, прокомментировала свой успех и подбодрила соперницу.



«Дарья, я уверена, что у тебя впереди ещё много титулов. Ещё много лет назад я говорила, что у тебя светлое будущее. Я рада за себя, но при этом я расстроена, что ты проиграла. Спасибо всей моей команде и болельщикам, которые поддерживали не только Дарью, но и меня тоже», — сказала Гёргес на корте во время церемонии награждения.

Гёргес легко обыграла Касаткину и стала чемпионкой «ВТБ Кубка Кремля»