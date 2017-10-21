Гёргес: этот титул означает, что в моей жизни открылась новая глава

Немка Юлия Гёргес, победившая россиянку Дарью Касаткину в финале «ВТБ Кубка Кремля» со счётом 6:1, 6:2, прокомментировала этот успех.



«На самом ли деле финал дался мне легко, как показалось со стороны? Нет, он не был лёгким. Может быть, счёт вводит в заблуждение. Я приложила много усилий для того, чтобы показать такую игру, какую выдала сегодня. Даша — очень трудная соперница, она не дарит тебе очков, за каждый розыгрыш с ней надо бороться.



Какой путь я прошла с момента предыдущего титула, в Штутгарте-2011, и насколько ценен этот трофей? Могу сказать, что этот титул для меня означает, что в моей жизни открылась новая глава. В течение двух последних лет мы работаем над этим, и я уже была в четырёх финалах. И наконец с моей новой командой мы завоевали наш первый совместный титул, поэтому я им очень благодарна. Упорная работа, которую мы проводили, была вознаграждена. Это очень много для нас значит. Они всегда защищают меня, всегда со мной, всегда меня поддерживают, а со мной не всегда просто работать. Но они всё время были рядом. Этот титул — награда за ту упорную работу, что мы проводили», — сказала Гёргес в ответ на вопросы корреспондента «Чемпионата» Даниила Сальникова.

Гёргес легко обыграла Касаткину и стала чемпионкой «ВТБ Кубка Кремля»