Шарапова ждёт встречи с Пуиг 23 октября в Пуэрто-Рико

Российская теннисистка Мария Шарапова поддержала Монику Пуиг из Пуэрто-Рико, проигравшую в финале турнира в Люксембурге немке Карине Виттёфт.

«Не могу дождаться назначенной в понедельник встречи», — написала Шарапова на своей странице в «Твиттере», добавив в сообщение многочисленные приятные смайлики.

23 октября Шарапова и Пуиг посетят Пуэрто-Рико, пострадавший в результате урагана. В начале октября бывшая первая ракетка мира сообщила, что все доходы от продажи конфет и шоколада её марки до конца года будут направляться в фонд, созданный Пуиг в помощь пострадавшим от стихийного бедствия в Пуэро-Рико.

Виттёфт завоевала первый титул в карьере, выиграв турнир в Люксембурге