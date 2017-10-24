Шарапова: мы чувствуем боль жителей Пуэрто-Рико и хотели провести время с ними

Россиянка Мария Шарапова рассказала, почему решила принять участие в раздаче гуманитарной помощи в Пуэрто-Рико, который пострадал от ураганов. Бывшая первая ракетка мира вместе с олимпийской чемпионкой Моникой Пуиг накануне прилетела в Пуэрто-Рико и передала местным жителям необходимые товары и предметы снабжения.

«Мы знаем, какие замечательные люди здесь живут, и хотели провести время с ними. Мы профессиональные теннисистки, но, в конце концов, мы тоже просто люди и чувствуем боль этих людей. Мы хотели разделить эти моменты с ними», — цитирует Шарапову официальный сайт тура.