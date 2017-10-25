Свитолина проиграла Гарсии на Итоговом чемпионате WTA в Сингапуре

Француженка Каролин Гарсия (8) во втором туре группового этапа Итогового чемпионата WTA в Сингапуре победила украинку Элину Свитолину (4) со счётом 6:7 (7:9), 6:3, 7:5. Теннисистки провели на корте 2 часа 44 минуты. 24-летняя уроженка Сен-Жермэна-ан-Лэ, занимающая восьмое место в рейтинге WTA, исполнила 8 эйсов, допустила 3 двойные ошибки, реализовала 7 брейк-пойнтов из 16 и проиграла 5 геймов на своей подаче. Элина 9 раз подала навылет при 5 двойных.

Отметим, что этот результат гарантировал место в полуфинале соревнований датчанке Каролине Возняцки. В заключительном туре Свитолина сыграет с румынкой Симоной Халеп, а Гарсия встретится с Возняцки.