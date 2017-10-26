Свитолина: я упустила свои шансы в матче с Гарсией

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась впечатлениями после поражения от француженки Каролин Гарсии на Итоговом чемпионате WTA в Сингапуре со счётом 7:6 (9:7), 3:6, 5:7.

«Сложно сказать, что стало решающим в этом матче. Я не хочу углубляться в детали. Может быть, всё решил один розыгрыш, но я упустила свои шансы. Я уже ничего не смогу изменить. Моя игра просто пропала», — цитирует Свитолину официальный сайт тура.

Уроженка Одессы потерпела второе поражение на групповом этапе турнира, Каролин одержала первую победу.