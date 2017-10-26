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Главачкова: в концовке матча нам с Бабош помог опыт

26 октября 2017, четверг. 12:49 Теннис

Чешка Андреа Главачкова поделилась впечатлениями после выхода в полуфинал Итогового чемпионата WTA в Сингапуре в парном разряде. Она в дуэте с венгеркой Тимей Бабош обыграла словенку Андрею Клепач и представительницу Испании Марию-Хосе Мартинес-Санчес со счётом 6:3, 6:4.

“После US Open мы провели много матчей на турнирах поменьше, но они придали нам уверенности и помогли обрести опыт. Нет ничего лучше игры. На тренировках ты не можешь отработать то, что случится в матче. Сегодня это подтвердилось. При счёте 5:4 мы смогли сыграть здорово, несмотря на то что до этого не подали на матч. Нам помог опыт”, — цитирует Главачкову официальный сайт тура.

Бабош и Главачкова вышли в полуфинал Итогового чемпионата WTA в парном разряде
Источник: WTA Сообщить об ошибке
Теги
Мария-Хосе Мартинес-Санчес Тимя Бабош
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