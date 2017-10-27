Чань Юнжань: надеюсь, я смогу и дальше вдохновлять молодое поколение

Представительница Китайского Тайбэя Чань Юнжань поделилась впечатлениями после выхода в полуфинал Итогового чемпионата WTA в Сингапуре в парном разряде. Накануне она в дуэте со швейцаркой Мартиной Хингис победила немку Анну-Лену Грёнефельд и чешку Квету Пешке со счётом 6:3, 6:2.

«Пробиться на Итоговый чемпионат и подняться на первую строчку рейтинга вместе с Мартиной — это уже удивительный результат. А выиграть в своём первом матче здесь — это бонус. Находиться в Азии в статусе первой ракетки мира — это поразительное ощущение. Надеюсь, я смогу и дальше вдохновлять молодое поколение», — цитирует Чань Юнжань официальный сайт тура.