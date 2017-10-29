Федерер: Хуан, надеюсь, мы ещё увидимся в Лондоне

Швейцарец Роджер Федерер после победы над аргентинцем Хуан-Мартином дель Потро в финале турнира категории ATP 500 в Базеле (Швейцария) со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 6:3 сделал сопернику ответный комплимент и пожелал ему отобраться на Итоговый чемпионат ATP в Лондоне.



«Ты великолепно провёл весь отрезок начиная с US Open, и до того тоже играл хорошо. Я очень рад за тебя, за то, что ты можешь выступать каждую неделю. Это то, на что я хотел бы снова быть способен. Желаю тебе удачи в Париже, и, надеюсь, мы ещё увидимся в Лондоне», — цитирует Федерера официальный сайт ATP.

Дель Потро: Роджер, хотел бы я быть в такой же форме в твоём возрасте