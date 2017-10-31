Карреньо-Буста проиграл в стартовом матче на «Мастерсе» в Париже

Француз Николя Маю (WC) во втором круге турнира серии «Мастерс-1000» в Париже уверенно победил испанца Пабло Карреньо-Бусту (8) со счётом 6:4, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 26 минут. 35-летний уроженец Анже, занимающий 111-е место в рейтинге АТР, сделал 5 эйсов, 4 двойные ошибки, отыграл 8 брейк-пойнтов из 9 и выиграл 4 гейма на подаче оппонента. Карреньо-Буста дважды подал навылет при 3 двойных.
Следующим соперником Маю станет серб Филип Краинович, переигравший американца Сэма Куэрри.