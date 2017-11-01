Победы Тима и Маю — в обзоре матчей второго круга турнира в Париже

Австрийский теннисист Доминик Тим (5) пробился в третий круг турнира серии «Мастерс-1000» в Париже (Франция), в трёх партиях сломив сопротивление представителя Германии Петера Гоёвчика (LL) со счётом 6:4, 6:7 (3:7), 6:4.

Французский теннисист Николя Маю (WC) во втором раунде соревнований в двух партиях обыграл представителя Испании Пабло Карреньо-Бусту (8) со счётом 6:4, 6:1.

Видеообзор прошедших матчей турнира серии «Мастерс-1000» в столице Франции доступен на «Чемпионате». Соревнования завершатся 5 ноября.