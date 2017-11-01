Вандевей: Веснина — сложная соперница, она играет очень агрессивно

Американская теннисистка Коко Вандевей прокомментировала свою победу на старте турнира «Элит Трофи» в Чжухае над представительницей Китая Пэн Шуай со счётом 3:6, 6:3, 6:2 и поделилась ожиданиями от встречи с россиянкой Еленой Весниной.

«Это была настоящая битва на выживание. Я играла не очень хорошо, гораздо ниже привычного уровня. Важно было лишь концентрироваться на каждом розыгрыше и двигаться вперёд. Это сложная часть сезона и непростой турнир. Поэтому я просто продолжала бороться.

Веснина — сложная соперница. Она играет очень агрессивно и здорово действует на приёме. Надеюсь, я сыграю лучше, чем сегодня. Если у меня это получится, и я буду сражаться за каждое очко, то смогу победить», — цитирует Вандевей официальный сайт тура.