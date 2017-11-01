Павлюченкова проиграла Барти и лишилась шансов на выход в полуфинал в Чжухае

Россиянка Анастасия Павлюченкова в двух сетах проиграла австралийке Эшли Барти в матче турнира «Элит Трофи» в Чжухае со счётом 4:6, 1:6. Уроженка Самары, накануне победившая в трёх сетах немку Анжелику Кербер, 1 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 1 из 7 брейк-пойнтов. На счету Эшли 9 эйсов, 1 двойная ошибка и 4 брейка.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию поединка:

текстовая онлайн-трансляция матча Павлюченкова — Барти в Чжухае.

В заключительном матче группового этапа Барти сыграет с Кербер. Эшли достаточно выиграть один сет, чтобы выйти в полуфинал. Павлюченкова потеряла шансы на выход из группы.