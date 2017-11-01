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Павлюченкова проиграла Барти и лишилась шансов на выход в полуфинал в Чжухае

1 ноября 2017, среда. 14:35 Теннис

Россиянка Анастасия Павлюченкова в двух сетах проиграла австралийке Эшли Барти в матче турнира «Элит Трофи» в Чжухае со счётом 4:6, 1:6. Уроженка Самары, накануне победившая в трёх сетах немку Анжелику Кербер, 1 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 1 из 7 брейк-пойнтов. На счету Эшли 9 эйсов, 1 двойная ошибка и 4 брейка.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию поединка:
текстовая онлайн-трансляция матча Павлюченкова — Барти в Чжухае.

В заключительном матче группового этапа Барти сыграет с Кербер. Эшли достаточно выиграть один сет, чтобы выйти в полуфинал. Павлюченкова потеряла шансы на выход из группы.

Чжухай 2017. Роза
01 ноября 2017 года, среда. 13:15 МСК
Анастасия
Павлюченкова
Эшли
Барти
4:6 1:6
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Анастасия Павлюченкова Анжелика Кербер
Новости. Теннис
1 ноября 2017, среда
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