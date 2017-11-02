Севастова: я здорово сыграла в концовке матча со Стивенс

Латвийская теннисистка Анастасия Севастова прокомментировала свою победу над американкой Слоан Стивенс на турнире «Элит Трофи» в Чжухае со счётом 7:5, 6:3.

«Это был очень тяжёлый матч. Я боролась и здорово сыграла в концовке. Самым важным был первый сет, в котором случались взлёты и падения. Хорошо, что я проведу два матча подряд. Я нашла свой ритм, но это будет новый день, новая игра, а Стрыцова — новая соперница», — цитирует Севастову официальный сайт тура.

2 ноября Анастасия сыграет с чешкой Барборой Стрыцовой.