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175 лет назад 2016
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Стивенс: нелегко играть с Севастовой в своём первом же матче

Теннис

Американка Слоан Стивенс поделилась впечатлениями после поражения от представительницы Латвии Анастасии Севастовой на турнире «Элит Трофи» в Чжухае со счётом 5:7, 3:6.

«Нелегко играть с Севастовой в своём первом же матче. Она очень непростая соперница. В игре с ней нужно быть готовой ко всему. Но не думаю, что я играла ужасно. Но это не та соперница, с которой хотелось бы встретиться на старте турнира», — цитирует Стивенс официальный сайт тура.

3 ноября победительница US Open 2017 года сыграет с чешкой Барборой Стрыцовой.

Источник: WTA Сообщить об ошибке
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Анастасия Севастова Барбора Стрыцова Слоан Стивенс
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