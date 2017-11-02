Стивенс: нелегко играть с Севастовой в своём первом же матче

Американка Слоан Стивенс поделилась впечатлениями после поражения от представительницы Латвии Анастасии Севастовой на турнире «Элит Трофи» в Чжухае со счётом 5:7, 3:6.

«Нелегко играть с Севастовой в своём первом же матче. Она очень непростая соперница. В игре с ней нужно быть готовой ко всему. Но не думаю, что я играла ужасно. Но это не та соперница, с которой хотелось бы встретиться на старте турнира», — цитирует Стивенс официальный сайт тура.

3 ноября победительница US Open 2017 года сыграет с чешкой Барборой Стрыцовой.