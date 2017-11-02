Севастова вышла в полуфинал турнира «Элит Трофи» в Чжухае

Латвийская теннисистка Анастасия Севастова одержала свою вторую победу на групповом этапе турнира «Элит Трофи» в Чжухае, обыграв представительницу Чехии Барбору Стрыцову со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность поединка составила 1 час 21 минуту. Анастасия дважды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 3 из 4 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса и 1 брейк.

Севастова, накануне победившая американку Слоан Стивенс, заняла первое место в группе «Камелия» и вышла в полуфинал соревнований в Чжухае. Соперницей Анастасии будет победительница группы “Бугенвиллея", в которой выступает россиянка Елена Веснина.