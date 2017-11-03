Стивенс снялась по ходу матча со Стрыцовой на турнире «Элит Трофи»

Американская теннисистка Слоан Стивенс снялась по ходу заключительного матча группового этапа турнира «Элит Трофи» в Чжухае с представительницей Чехии Барборой Стрыцовой при счёт 0:5 в первой партии. Теннисистки провели на корте 18 минут.

Чемпионка US Open 2017 года на этом турнире не смогла одержать ни одной победы. Стрыцова выиграла один матч из двух.

В полуфинал из группы «Камелия» вышла представительница Латвии Анастасия Севастова. За выход в финал соревнований она поспорит с немецкой теннисисткой Юлией Гёргес.