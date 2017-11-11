Азаренко: вперёд, Беларусь!

Экс первая ракетка мира, двукратная победительница турниров серии «Большого шлема» белоруска Виктория Азаренко выразила поддержку сборной Беларуси в финале первой Мировой группы Кубка Федерации с командой США, который пройдёт в Минске 11-12 ноября.
«Вперёд, Беларусь!» — написала Азаренко на своей странице в сети «Твиттер».
Посмотреть запись можно в «твиттере» Азаренко.
Напомним, что Виктория не примет участия в матче из-за необходимости оставаться в Калифорнии в связи с судебным процессом об определении опеки над её сыном Лео.
Азаренко: я вынуждена остаться в Калифорнии и не сыграю в финале Кубка Федерации