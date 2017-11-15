Прямая видеотрансляция матча Итогового чемпионата АТР Тим — Карреньо-Буста

Не ранее 23:00 по московскому времени в Лондоне начнётся завершающий матч второго тура группового этапа Итогового чемпионата ATP, в котором австриец Доминик Тим сыграет с заменившим испанца Рафаэля Надаля Пабло Карреньо-Бустой, соотечественником Рафаэля.



По личным встречам Тим ведёт со счётом 4:0. Он одержал три победы на грунте и одну на харде — в третьем раунде US Open — 2016. Этой осенью оба теннисиста выступали очень неудачно — Карреньо-Буста после US Open выиграл всего один матч, Тим — два.



Telesport предлагает прямую видеотрансляцию этого поединка.