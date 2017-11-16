Тим: у нас с Гоффеном уже были важные матчи, и теперь впереди ещё один

Австриец Доминик Тим, победивший испанца Пабло Карреньо-Бусту во втором туре группового этапа Итогового чемпионата ATP в Лондоне, поделился ожиданиями от матча с бельгийцем Давидом Гоффеном в пятницу, 17 ноября, победитель которого выйдет в плей-офф.



«Я очень рад, что в пятницу смогу бороться за выход в полуфинал. У нас с Гоффеном уже были важные матчи, в том числе на далёких стадиях турниров „Большого шлема“. Теперь нас ждёт ещё один важный поединок. Мы очень хорошо знаем друг друга. Он провёл здесь один очень хороший матч и один очень плохой. Не знаю, чего мне ждать от него в эту пятницу. Надеюсь, у нас будет борьба, и приложу все усилия, чтобы выйти в полуфинал», — приводит слова Тима официальный сайт турнира.