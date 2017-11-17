Прямая видеотрансляция матча Итогового чемпионата ATP Димитров — Карреньо-Буста

В заключительном матче группового этапа Итогового чемпионата АТР в Лондоне сыграют болгарин Григор Димитров и испанец Пабло Карреньо-Буста. Димитров уже гарантировал себе выход в полуфинал. Соперники четырежды встречались на корте. Счёт в их личном противостоянии – 2-2. Карреньо-Буста выиграл у Димитрова два последних матча, но оба они проходили на грунте. Димитров занимает шестую строчку в рейтинге АТР, Карреньо-Буста – 10-ю.

Telesport предлагает прямую видеотрансляцию этого поединка. Начало — в 23:00.