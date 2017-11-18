Карреньо-Буста: счастлив, что завершил сезон в топ-10

Испанец Пабло Карреньо-Буста, уступивший в матче Итогового чемпионата АТР в Лондоне болгарину Григору Димитрову со счётом 1:6, 1:6, признался, что остался доволен завершением сезона, несмотря на разгромное поражение.

«Конечно, это не тот результат, с которым вы хотите закончить сезон, но Григор сейчас очень уверен в себе и играет здорово. Он действовал свободно и сделал всё для победы. Думаю, на этом покрытии он играет лучше меня.

Я очень счастлив, что завершил год в топ-10. Цель была войти в двадцатку, так что я, определённо, могу быть доволен. В этом году я стал играть агрессивнее и более уверенно. Сейчас я лучше как игрок, чем в прошлом году. Надеюсь, в следующем сезоне мой прогресс продолжится», — приводит слова Карреньо-Бусты официальный сайт АТР.