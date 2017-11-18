Видеообзор матчей Гоффен — Тим и Димитров — Карреньо-Буста в Лондоне

Бельгиец Давид Гоффен в заключительном туре группового этапа Итогового чемпионата АТР в Лондоне одолел австрийца Доминика Тима со счётом 6:4, 6:1. Этот успех вывел 26-летнего уроженца Рокура в полуфинал соревнований. За выход в решающий матч Гоффен поспорит со швейцарцем Роджером Федерером.

Во втором полуфинале сыграют болгарин Григор Димитров, разгромивший в третьем туре испанца Пабло Карреньо-Бусту со счётом 6:1, 6:1, и американец Джек Сок.

Посмотреть видеообзоры матчей Гоффен — Тим и Димитров — Карреньо-Буста можно на «Чемпионате».