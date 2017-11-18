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Видеообзор матчей Гоффен — Тим и Димитров — Карреньо-Буста в Лондоне

Теннис

Бельгиец Давид Гоффен в заключительном туре группового этапа Итогового чемпионата АТР в Лондоне одолел австрийца Доминика Тима со счётом 6:4, 6:1. Этот успех вывел 26-летнего уроженца Рокура в полуфинал соревнований. За выход в решающий матч Гоффен поспорит со швейцарцем Роджером Федерером.

Во втором полуфинале сыграют болгарин Григор Димитров, разгромивший в третьем туре испанца Пабло Карреньо-Бусту со счётом 6:1, 6:1, и американец Джек Сок.

Посмотреть видеообзоры матчей Гоффен — Тим и Димитров — Карреньо-Буста можно на «Чемпионате».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Григор Димитров Давид Гоффен Доминик Тим Пабло Карреньо-Буста
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