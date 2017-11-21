Хингис: никогда не забуду наши выступления с Новотной на «Шлемах»

Швейцарка Мартина Хингис, завершившая карьеру в конце этого сезона в ранге первой ракетки мира в парном разряде, прокомментировала смерть чешки Яны Новотны. В паре с Новотной Хингис выиграла три из четырёх турниров «Большого шлема» в 1998 году, когда сделала «Шлем». Первый «мэйджор» сезона, Australian Open, Мартина покорила вместе с хорваткой Мирьяной Лючич.



«Мы были и ярыми врагами, и отчаянными напарницами. Никогда не забуду наши выступления на „Шлемах“! Мне очень грустно, не могу описать свои эмоции словами», — написала Мартина.

Фотографии можно посмотреть в «твиттере» Хингис.