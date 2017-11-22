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Винчи получила копии части украденных наград и трофеев

Теннис

34-летняя итальянка Роберта Винчи получила копии части теннисных трофеев, которые украли из её дома в Таранто в августе этого года. Об этом сообщает CONI.

Среди возвращённого Роберте — две особые золотые награды, вручённые ей за победы в Кубке Федерации—2006 и на Уимблдоне-2014 в паре с Сарой Эррани (этим триумфом Винчи и Эррани завершили «Карьерный шлем»). Также Роберте вручили копии трёх украденных дипломов за различные достижения, которые она получила в 2009, 2010 и 2013 годах, и бронзовую медаль за успех на итальянском теннисном чемпионате в 2003 году.

У Винчи украли все трофеи
Винчи вручили копию трофея финалистки US Open — 2015
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